Çukur'un usta oyuncusu Salih Kalyon'un toplu taşıma görüntüleri olay yarattı

30 yılı aşkın tiyatro ve oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı işe imza atan, son olarak da Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisine katılan Salih Kalyon, toplu taşımada görüntülendi. Kalyon'un fotoğrafları, kısa süre içerisinde yayıldı.