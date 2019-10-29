Çukur'un usta oyuncusu Salih Kalyon'un toplu taşıma görüntüleri olay yarattı
Selda Bağcan'ın metroda görüntülenmesinin ardından Çukur'un yeni sezonunda ekranlara gelen Salih Kalyon'un da toplu taşımada yolculuk ettiği görüntüleri ortaya çıktı.
30 yılı aşkın tiyatro ve oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı işe imza atan, son olarak da Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisine katılan Salih Kalyon, toplu taşımada görüntülendi. Kalyon'un fotoğrafları, kısa süre içerisinde yayıldı.
Toplu taşımada oturarak seyahat eden Kalyon'un, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yanındaki arkadaşıyla sohbet etmesi dikkat çekti. Bu görüntüler, akıllara Selda Bağcan'ı getirdi.
Selda Bağcan metroda görüntülenmişti: Salih Kalyon'dan önce geçtiğimiz gün Selda Bağcan da Taksim metrosunda görüntülenmişti. Bağcan, metroya binmesiyle ilgili olarak, “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım.” ifadelerini kullanmıştı.
Eşini kaybetmişti: Öte yandan 73 yaşındaki Salih Kalyon, geçtiğimiz yıl 47 yıllık eşi İnci Kalyon'u kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı.