Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi, göğüs estetiği yaptırdı son halini paylaştı
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle seyircinin gönlüne taht kuran Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirmesiyle çok konuşulmuş ve Meli Bendeli ismini almıştı. 33 yaşındaki oyuncu bu kez de göğüs estetiği yaptırdı.
Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirmesiyle çok konuşulmuş ve Meli Bendeli ismini almıştı.
Çukur'da 'Timsah Celil' rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.
Meli Bendeli ismini alan ünlü isim, iddialı pozlarıyla ve son haliyle sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu, "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım. Bundan sonra gönlümce yaşayacağım. Sektör beni çok yıprattı. Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.