Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi, göğüs estetiği yaptırdı son halini paylaştı

Ünlü oyuncu, "Bu kararı 2020'nin mart ayında yani pandeminin ilk günlerinde aldım. Bundan sonra gönlümce yaşayacağım. Sektör beni çok yıprattı. Erkek halimle yediğim mobbingin haddi hesabı yok. Şimdi bu halimle kovalarlar herhalde" diyerek sitem etti.