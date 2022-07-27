Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi! Verdiği o pozla şok etti

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Çukur'da Timsah Celil karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı. Cinsiyetini değiştirdikten sonra adını Melis Bendeli olarak değiştiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...