Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi! Verdiği o pozla şok etti
Çukur'un Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirmişti. İsmini Melis Bendeli yapan oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyuran oyuncu, mini etekli pozlarıyla ağızları açık bıraktı.
Bir zamanların en çok izlenen dizisi Çukur'da Timsah Celil karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı. Cinsiyetini değiştirdikten sonra adını Melis Bendeli olarak değiştiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.
2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu duyurdu. Oyuncu Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.