Çukur'un Süreyya'sı Filiz Taçbaş''ın makyajsız hali görenleri şaşırttı! Sırları ortaya çıktı
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Süreyya Erdenet karakterini canlandıran Filiz Taçbaş'ın makyajsız hali takipçilerini şaşırttı.
Çukur ve Arka Sokaklar dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Filiz Taçbaş bir süredir şehir hayatından uzak bir şekilde yaşıyordu. Ünlü isim yaşantısısın sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.
45 yıllık oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir-Aliağa’da 1.5 dönümlük tarla alıp çiftçiliğe başlamıştı.
Tarlasına yaptırdığı evi, taş fırını ve ekipmanı geçen hafta sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir’in Aliağa ilçesinden 1.5 dönümlük tarla satın alan Taçbaş, Aliağa Tarım Orman Ve Köy İşleri Müdürlüğü’nden de Çiftçilik Belgesi almıştı.