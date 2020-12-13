Çukur'un Süreyya'sı Filiz Taçbaş'a büyük şok! Apar topar İzmir'e gitti
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da Süreyya Erdenet karakterini canlandıran Filiz Taçbaş aldığı kötü haberle soluğu İzmir'de aldı.
Çukur ve Arka Sokaklar dizisindeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Filiz Taçbaş bir süredir şehir hayatından uzak bir şekilde yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde çiftliğe başladığı haberleri magazin gündemine yansıyan Taçbaş'ın başına gelmeyen kalmadı.
45 yıllık oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir-Aliağa’da 1.5 dönümlük tarla alıp çiftçiliğe başlamıştı. Tarlasına yaptırdığı evi, taş fırını ve ekipmanı geçen hafta sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
56 yaşındaki oyuncu evine giren hırsızlı büyük şok yaşadı. Evinin soyulduğunu öğrenen Filiz Taçbaş soluğu İzmir'de aldı.
Ünlü ismin bazı eşyaları ve aküleri çalındı. Makinelerini eve taşıyıp kilitleri değiştirdi.