Çukur'un Sultan'ı Perihan Savaş diziden ayrılıyor mu yeni projesini duyurdu
Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisinin Sultan Ana'sı olarak bilinen Perihan Savaş, sevenlerine müjdeli bir haber verdi.
Daha önce birçok projede yer alan Perihan Savaş, kameralara yakalandığı bir AVM'de takipçilerini heyecanlandıran yeni projesinden bahsetti. Son dönemde Çukur'dan ayrılacağı konuşulan Savaş'ın yeni projesi bir sinema filmi olacakmış.
Kış aylarında yeni bir sinema projesinin çekimlerine başlayacağını dile getiren usta oyuncu, "Henüz karakter hakkında bilgi vermem doğru olmaz, biraz sürpriz olsun" dedi.
Çukur'dan ayrılacak mı?
Çukur'un yeni sezonunda olmayacağı iddia edilen Perihan Savaş'ın yeni bölümlerde olması kimi kesimi şaşırtmıştı. Usta oyuncunun şu an diziden ayrılması pek mümkün görünmüyor.
Peki Perihan Savaş kimdir?
Gerçek adı Şerife Perihan Savaş olan Perihan Savaş, İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 14 Haziran 1955 tarihinde doğmuştur. Annesi Fahrünnisa Hanım'dır.