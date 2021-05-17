Çukur'un Şahran'ı bomba bir isim çıktı final öncesi Show TV'yi sallayacak!
Show TV Çukur dizisinin finaline 3 bölüm kala bomba bir transfer gerçekleştirdi. Twitter'da kıyamet koptu.
Çukur dizisinde finale sayılı günler kalmışken ayrılık haberleri peş peşe geldi. Final bölümüne yalnızca 3 bölüm kalan Çukur son atağıyla resmen şaha kalktı. Seyircisinin bitmesini istemediği Çukur'a bomba bir transfer gerçekleşti.
Cumali'nin "Şahran gelene kadar beni koruyun" şeklindeki sözleri üzerine Çukur'a kimin geleceğini merak eder olmuştu. Şahran'ı kimin oynayacağı belli oldu. Twitter'da yer yerinden oynadı.
TV100'ün haberine göre, Şahran rolünü Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Sarp Akkaya canlandıracak.
Bu haber kısa sürede Çukur dizisinin hayranları arasında yayıldı ve Sarp Akkaya, Twitter'da TT haline geldi.