Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş bomba bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin geçtiğimiz sezon kadrosundan ayrılan Berkay Ateş, yeni film projesiyle sevenlerini heyecanlandırdı.
Berkay Ateş, başrolünde oynadığı Görülmüştür filminin ardından bir filmde daha oynamak için harekete geçti. Çukur'daki Mahsun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ateş'in, yeni filmindeki partnerleri de belli oldu.
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Berkay Ateş, Taner Birsel ve Pınar Deniz'le Karanlık Gece filminde rol alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmi Özcan Alper yönetecek.
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En iyi erkek oyuncu ödülü: Öte yandan Berkay Ateş, 30. Ankara Film Festivali'nde Görülmüştür filmi ile en iyi erkek oyuncu ödülü kazanmıştı.
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Peki Berkay Ateş kimdir?
19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Berkay Ateş, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahanlıdır.
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