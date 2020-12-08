Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'dan içki sofrası açıklaması 'Rakıdan korkmam'

Ayrıca Kesal, çekilen sahnenin bir rakı içme sahnesi olduğunu ve korkan insanların böyle bir sahne çekmeyeceklerini ifade etti. Ercan Kesal açıklamasında şunları söyledi:

''O fotoğraf var. Ama o fotoğraf yemek fotoğrafı değil. O setten bir sahnenin fotoğrafı. Sahne içkili ve bitmiş. Birazdan evlerimize gideceğiz. O sahnede insanlar içki içiyor. Rakı şişesi hiç olmadı.''