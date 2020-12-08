Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'dan içki sofrası açıklaması 'Rakıdan korkmam'
Show TV Çukur dizisinin resmi hesabından yapılan yemek masası paylaşımı olay oldu. Dizinin usta oyuncusu Ercan Kesal, içkilerin saklandığı iddialarına yanıt verdi.
Çukur dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yarattı. Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardakları bulunurken, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekti. Bu durum üzerine sosyal medyada dizi oyuncularına tepki yağdı.
Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal açıklama yaptı. Günboyu gazetesinden Uğur Can Biçer’e konuşan Ercan Kesal, o fotoğrafın gerçek hayattan değil set bitiminde çekilen bir fotoğraf olduğunu söyledi.
Ayrıca Kesal, çekilen sahnenin bir rakı içme sahnesi olduğunu ve korkan insanların böyle bir sahne çekmeyeceklerini ifade etti. Ercan Kesal açıklamasında şunları söyledi:
''O fotoğraf var. Ama o fotoğraf yemek fotoğrafı değil. O setten bir sahnenin fotoğrafı. Sahne içkili ve bitmiş. Birazdan evlerimize gideceğiz. O sahnede insanlar içki içiyor. Rakı şişesi hiç olmadı.''
''Biz arkadaşlarımızla buluşup Cihangir'de bir restoranda yemek yemek için bir araya gelmiş değiliz ki. Bir yemek sahnesi için bir araya gelmiş oyuncularız biz. İşimiz bitmiş.''