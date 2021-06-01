Çukur'un finalinin ardından bakın hangi dizi başlıyor Mucize Doktor'un başrolü var

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Mayıs ayında bayram tatili nedeniyle Çukur dizisinin finali bir hafta daha uzatıldı. Çukur dizisi 7 Haziran ya da 14 Haziran'da bitecek, final yapacak. Çukur'un ardından da yeni bir dizinin geleceği iddia edildi.