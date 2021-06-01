Çukur'un finalinin ardından bakın hangi dizi başlıyor Mucize Doktor'un başrolü var
Show TV'de Çukur dizisinin ardından yeni bir dizi için harekete geçildi. Mucize Doktor'un başrolü Taner Ölmez'le konuşuluyor.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Mayıs ayında bayram tatili nedeniyle Çukur dizisinin finali bir hafta daha uzatıldı. Çukur dizisi 7 Haziran ya da 14 Haziran'da bitecek, final yapacak. Çukur'un ardından da yeni bir dizinin geleceği iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un final yapmasının ardından hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine Üç Kuruş adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi.
Dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu kaydedildi.
Dizinin senaryo ve oyuncu kadrosu için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği öğrenilirken, başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.