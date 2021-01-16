Çukur'un eski yıldızı Çağrı Atakan Survivor'da ilk kavgayı çıkardı Steven'a çıkıştı
Survivor 2021'in ilk kavgası Çağrı Atakan ve gönüllülerden Steven arasında çıktı. Üstelik kavganın sebebi dil çıkarma.
Survivor 2021 TV8 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan yarışma heyecanla devam ederken ilk dokunulmazlık oyunu geceye damga vuracak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim ise elemeye kalacak.
Survivor Adası'na bir ismin veda edeceği günlerde yarışmaya damga vuran ise bambaşka bir konu oldu. Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ünlüler ve gönüllüler arasındaki şok kavga dikkat çekti.
Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor.
Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor.