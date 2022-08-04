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Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Oyuncu Necip Memili, Çukur'da canlandırdığı Cumali Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Başarılı oyuncu daha sonra Üç Kuruş'ta boy göstermişti. Son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol alan Memili, yeni projesiyle sevenlerini mutlu etti. Yeni projesinde başrol olacak...

Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Milyonların severek izlediği oyuncu Necip Memili, Çukur dizisinde sergilediği Cumali performansıyla akıllara kazındı. hayranlarının izlemekten keyif aldığı Memili, bu sefer başka bir projeyle ekranlara geliyor. Yeni projesinde ise başrol oynayacak. Bakın hangi dizinin haberi, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirdi...

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisinde rol alan Necip Memili'nin yeni projesi hayranları tarafından merak ediliyordu. 

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Necip Memili'nin yeni projesi belli oldu.

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Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Necip Memili , bir grup liseli gencin hikayesini anlatan 'Beverly Hills, 90210' uyarlaması 'Gelecek Uzun Sürer' kadrosuna katıldı.

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