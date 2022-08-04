Çukur'un Cumali'si Necip Memili bomba gibi bir haberle geldi!

Milyonların severek izlediği oyuncu Necip Memili, Çukur dizisinde sergilediği Cumali performansıyla akıllara kazındı. hayranlarının izlemekten keyif aldığı Memili, bu sefer başka bir projeyle ekranlara geliyor. Yeni projesinde ise başrol oynayacak. Bakın hangi dizinin haberi, ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirdi...