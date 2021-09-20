Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'İki kocamla yaşıyorum' dedi olay oldu
Show TV'deki Çukur dizisinde Ayşe karakterini canlandıran İrem Altuğ basın mensuplarına yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı.
Show TV'de 4 yıl boyunca yayınlanan Çukur dizisinde Ayşe Koçovalı karakterini canlandıran İrem Altuğ rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Uzun süren dizinin ardından başarılı oyuncu setlere ara verdi.
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İrem Altuğ, geçtiğimiz gece iki erkek arkadaşıyla görüntülendi.
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Kameralara yakalanan 41 yaşındaki güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
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Flaşların patlamasıyla şaşırtan oyuncu gazetecilerle sohbet ederken verdiği yanıtlar şaşırttı.
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