Çukur'un Akın'ı Burak Dakak yakayı ele verdi sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Çukur'un Akın'ı Burak Dakak yakayı ele verdi sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Show TV'nin reyting canavarı Çukur dizisiyle yıldızını parlatan Burak Dakak, önceki gece bir mekanda sevgilisiyle görüntülenince panikledi.
Gülperi dizisinden ayrılmasının ardından yeni sezonda Çukur dizisiyle anlaşan ve genç yaşına rağmen oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Burak Dakak, önceki gün sevgilisiyle görüntülenince ilk olarak şaşırdı, ardından 'Sadece arkadaşız' dedi.
Kendisini görüntüleyen muhabirlere laf anlatmaya çalışan Burak Dakak, “Biz arkadaşız. Ben böyle şeyler bilmem. Hatta ilk kez bu şekilde fotoğraflarım çekiliyor. Rica ediyorum, biz sadece arkadaşız” dedi. Ancak Dakak'ın elindeki gülü saklaması, dikkatlerden kaçmadı.
Burak Dakak kimdir?: Dakak, 8 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da doğdu. Oyunculuğa 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni ile başladı.
Daha sonra Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi diziler de rol aldı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinin kadrosunda yer aldı.