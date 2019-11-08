Çukur'un Akın'ı Burak Dakak yakayı ele verdi sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Kendisini görüntüleyen muhabirlere laf anlatmaya çalışan Burak Dakak, “Biz arkadaşız. Ben böyle şeyler bilmem. Hatta ilk kez bu şekilde fotoğraflarım çekiliyor. Rica ediyorum, biz sadece arkadaşız” dedi. Ancak Dakak'ın elindeki gülü saklaması, dikkatlerden kaçmadı.