Çukurova'nın Zeliha'sı Hilal Altınbilek derin sırt dekolteli mini elbisesiyle ağızları açık bıraktı
ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.
Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu.
Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum almayı başardı. Peki pozlarıyla sıklıkla gündeme gelen Hilal Altınbilek kimdir?
Hilal Altınbilek kimdir?
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluktan bu yana oyuncu olmak isteyen Hilal Altınbilecek, ilkokuldan itibaren tiyatro ile ilgilendi.
2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi gördü.