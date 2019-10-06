Çukurova'nın Zeliha'sı Hilal Altınbilek derin sırt dekolteli mini elbisesiyle ağızları açık bıraktı

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ile gizli bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilen Hilal Altınbilek, Instagram'da paylaştığı pozlarla olay yaratmaya devam ediyor. Dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu.