Çukur'dan Cam Tavanlar'a transfer olan Kubilay Aka'dan şaşırtan açıklamalar

Ama yakışıklılığın kimi zaman dezavantaj olduğunu söylemesi şaşırtıcıydı: "Çünkü jön oynadığın zaman sana hep jön gözüyle bakılıyor. Ben bu jön rollerinin yanı sıra korkak birini de, eşcinsel bir karakteri de, deliyi de oynamak isterim."