Çukur'dan Cam Tavanlar'a transfer olan Kubilay Aka'dan şaşırtan açıklamalar
Çukur dizisinin ardından Cam Tavanlar'da başrol oynayacak Kubilay Aka, şaşırtan açıklamalara imzasını attı.
Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde Celasun'a hayat veren Kubilay Aka, fenomen dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Netflix'te yayımlanan ''Aşk 101'' dizisiyle de beğenileri toplayan Aka, şimdilerde Cam Tavanlar dizisinde başrol oynayacak.
Cam Tavanlar dizisi öncesi Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan oyuncu, şaşırtan açıklamalar yaptı. "Yakışıklılık yeteneğini gölgeledi mi?" sorusuna mütevazı bir cevap veren Kubilay Aka, şunları söyledi:
"Kariyerimi gölgeleyecek kadar yakışıklı değilim, belki bir serinlik yaratabilirim. Bana genelde şeytan tüyüm olduğunu söylerler."
Ama yakışıklılığın kimi zaman dezavantaj olduğunu söylemesi şaşırtıcıydı: "Çünkü jön oynadığın zaman sana hep jön gözüyle bakılıyor. Ben bu jön rollerinin yanı sıra korkak birini de, eşcinsel bir karakteri de, deliyi de oynamak isterim."
Aşk sorularına ise, çapkın olmadığını hatta çekingenliği yüzünden genelde "tavlandığını" söyleyerek cevap verdi.