Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı
Bir döneme damga vuran Behzat Ç dizisi BluTV ile tekrardan ekranlara geliyor. Temmuz ayında yayınlanması beklenen, kadrosu yeniden belirlenen diziye Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'dan bomba bir transfer gerçekleşti.
Emrah Serbest'in 'Her Temaz İz Bırakır' romanından uyarlanan yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin sevilen dizisi Çekiç ve Gül; Behzat Ç yeniden çekiliyor.
“Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV’de!” sloganıyla çekilecek olan dizinin kadrosu tek tek ortaya çıkmaya başladı.
Yeni kadrosunda Savcı Esra rolü için Gökçe Eyüpoğlu ile anlaşan yapım bu kez Çukur dizisinden bir ismi daha kadrosuna kattı.
Çukur dizisinin Akın'ı 24 yaşındaki yetenekli ve genç oyuncu Burak Dadak'ta Behzat Ç dizisinin kadrosuna katıldı.