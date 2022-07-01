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Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

Bir döneme damga vuran Behzat Ç dizisi BluTV ile tekrardan ekranlara geliyor. Temmuz ayında yayınlanması beklenen, kadrosu yeniden belirlenen diziye Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'dan bomba bir transfer gerçekleşti.

Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

Emrah Serbest'in 'Her Temaz İz Bırakır' romanından uyarlanan yayınlandığı dönem herkesi ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin sevilen dizisi Çekiç ve Gül; Behzat Ç yeniden çekiliyor.

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Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

“Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV’de!” sloganıyla çekilecek olan dizinin kadrosu tek tek ortaya çıkmaya başladı.

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Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

Yeni kadrosunda Savcı Esra rolü için Gökçe Eyüpoğlu ile anlaşan yapım bu kez Çukur dizisinden bir ismi daha kadrosuna kattı.

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Çukur'dan Behzat Ç'ye bomba transfer! O isimde Çekiç ve Gül'e katıldı

Çukur dizisinin Akın'ı 24 yaşındaki yetenekli ve genç oyuncu Burak Dadak'ta Behzat Ç dizisinin kadrosuna katıldı.

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