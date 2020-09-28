Çukur'dan ayrılanlar bu dizide buluştu! Merakla beklenen Alev Alev'in kadrosu açıklandı
Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in kadrosu belli oldu.
Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi ‘Alev Alev’ kadrosu belli oldu. Dizide Çukur'dan ayrılan isimlerin olması dikkat çekti.
111
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin konusu değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler var. Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi anlatılıyor.
211
İşte Alev Alev'in kadrosu...
311
Demet Evgar
411