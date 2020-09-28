Çukur'dan ayrılanlar bu dizide buluştu! Merakla beklenen Alev Alev'in kadrosu açıklandı

Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi ‘Alev Alev’ kadrosu belli oldu. Dizide Çukur'dan ayrılan isimlerin olması dikkat çekti.