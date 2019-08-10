Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi

Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da adlı internet dizisiyle ününe ün katan ve ardından Çukur dizisine dahil olan Cihangir Ceyhan, Karaköy'de sevgilisiyle görüntülendiğini anlayınca kameramanlara saldırdı.

Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi - Sayfa 1

İlk olarak internet ortamında tanınan, Çukur dizisine dahil olduktan sonra ise adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Cihangir Ceyhan, kameramanlarda yaşadığı bir tartışma nedeniyle gündeme geldi. Ceyhan sevgilisiyle görüntülenince kameramanların üzerine yürüdü.

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Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi - Sayfa 2

Sevgilisi ile önceki gece Karaköy'de eğlenen Ceyhan, mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmalarını istedi. Ünlü oyuncu, o esnada fotoğraflarını çeken bir muhabirin üzerine yürüyerek “O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun” ifadelerini kullandı.

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Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi - Sayfa 3

Taksi geldiği halde tehditlerine devam eden Cihangir Ceyhan, "Şimdi taksiye bineceğim o makine kalkmayacak, sana bu son uyarım" diyerek sevgilisiyle oradan uzaklaştı.

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Çukur'da yıldızlaşan Cihangir Ceyhan sevgilisiyle yakalanınca esti gürledi - Sayfa 4

Peki Cihangir Ceyhan kimdir?: 1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan’ın burcu Terazi’dir. Adana’da doğmuştur.

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