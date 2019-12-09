Çukur'da şoke eden ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor

Timsah ile Yamaç'ın silahlı düello sahnesi nefesleri keserken, Koçovalıların vurulması izleyicileri şoke ediyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı fragmanda Yamaç, "Artık öl" diyerek bağıran Timsah'a, "Becerebiliyorsan becer. Sen de kurtul ben de kurtulayım" sözleriyle cevap veriyor.