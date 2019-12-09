Çukur'da şoke eden ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 73. bölüm 3. fragmanı yayımlandı. Fragmanda Azer ile karşılaşan Yamaç elindeki silahları indirerek adeta ölüme meydan okuyor.
Ay yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Azer'i karşısında gören Yamaç, elindeki tabancaları yere atıyor.
19
Timsah ile Yamaç'ın silahlı düello sahnesi nefesleri keserken, Koçovalıların vurulması izleyicileri şoke ediyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı fragmanda Yamaç, "Artık öl" diyerek bağıran Timsah'a, "Becerebiliyorsan becer. Sen de kurtul ben de kurtulayım" sözleriyle cevap veriyor.
29
Vartolu'nun "Duydum ki ateş ediyormuşsunuz. Ettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim ben." sözleri çatışmanın fitilini ateşledi. Fragmanın sonunda Koçovalıların vurulması ise izleyicileri şok ediyor.
39
Fragmanda, Yamaç'ı korumak için kendisini kurşunların önüne atan Kemal, vuruluyor.
49