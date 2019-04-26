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Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı

Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı

Pazartesi günleri yayınlanan Çukur'da meydana gelen ayrılıklara bir yenisi daha eklenerek dizinin sevilen oyuncusunun kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı - Sayfa 1

27 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan Çukur dizisinde bir yandan gerilim artarken bir yandan da yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin kaderini belirleyen kişilerin geçtiğimiz haftalarda teker teker ayrılması izleyicileri kızdırırken, sezon finalinden önce bir ayrılığın daha gerçekleşeceği ortaya çıktı.

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Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı - Sayfa 2

Dizide uzun süredir sadece eli görünen Yüzüklü lakaplı kötü adamın Yücel (Tansu Biçer) olduğu geçtiğimiz Pazartesi yayınlanan bölümde ortaya çıkmış ve Yücel mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıkan Akşın'ı kaçırmıştı. Önümüzdeki bölümlerde Koçovalılar'a kötü haber gelecek ve henüz Sena'nın yasını tutamadan bu kez Akşın'ın ölüm haberiyle yıkılacaklar.

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Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı - Sayfa 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre projeden ayrılan İlayda Alişan'a oldukça dramatik bir cenaze sahnesi çekilecek. Öte yandan Yüzüklü'nün gençlik dönemlerine ait ipuçları da ortaya çıkacak. Çeto (Erkan Avcı), Mahsun (Berkay Ateş) ve Yücel'in gençlik yıllarına gidilecek.

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Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı - Sayfa 4

Peki İlayda Alişan kimdir?
1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 

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