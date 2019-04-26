Çukur'da izleyiciyi yıkan ayrılık sevilen oyuncu kadrodan çıkartıldı

27 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan Çukur dizisinde bir yandan gerilim artarken bir yandan da yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin kaderini belirleyen kişilerin geçtiğimiz haftalarda teker teker ayrılması izleyicileri kızdırırken, sezon finalinden önce bir ayrılığın daha gerçekleşeceği ortaya çıktı.