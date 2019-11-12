Çukur'da flaş ayrılık diziye yeni katılan Salih Kalyon ölümüyle izleyicileri şoke etti
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Çukur'un önceki gün yayınlanan son bölümünde beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Rıza Kocaoğlu'nun bulunduğu Çukur'un son bölümünde yine nefesler tutuldu. Bir an bile heyecanın azalmadığı bölümde diziye yeni katılan bir ismin ayrılığı ise şaşkınlık yarattı.
Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde oğlu Ali Çoban'ı düşmanı Ebu Kaysar'ı öldürmek için gönderen Yavuz Çoban, kendi tuzağına düşerek hayatını kaybetti. Usta sanatçı Salih Kalyon'un diziden ayrılmasına izleyici tepki gösterdi.
Görüntüleri çok konuşulmuştu: 73 yaşındaki Salih Kalyon, geçtiğimiz günlerde toplu taşıma aracında görüntülenmiş ve bu fotoğrafı sosyal medyaya kısa sürede yayılmıştı.
Salih Kalyon kimdir?
Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı’da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Salih Kalyon'un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı’ya gittiği için orada doğmuştur.