Çukur'da aşk bombası patladı! Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı beraber yakalandı
Çukur dizisinin iki bomba oyuncusu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, fena yakalandı. İkilinin aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Aliço'yu oynayan Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı, geçtiğimiz akşam Biz Böyleyiz filminin galasına beraber katıldı. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlendi.
Eğlence mekanında yakınlaştıkları iddia edilen ayrılan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, partinin ardından çorbacıya gitti. İkili sabaha karşı 06.10'da Etiler'deki mekandan çıkarak taksiye bindi.
İlk kez Günaydın'ın objektiflerine yakalanan ikili, Kocaoğlu'nun evine giderken sokak aralarında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Birlikte görüntü vermek istemeyen Subaşı, bir süre taksiden inmedi.
Peki, Hazal Subaşı kimdir?
Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim gördü.