Çukur'da aşk bombası patladı! Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı beraber yakalandı

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Aliço'yu oynayan Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı, geçtiğimiz akşam Biz Böyleyiz filminin galasına beraber katıldı. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çift, samimi bir şekilde eğlendi.