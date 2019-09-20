Çukur'a yeni sezonda bomba transferler! 3 usta oyuncu kadroya dahil oldu
Kadrosundan birçok isimle yollarını ayıran Çukur dizisi yeni sezonda usta oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.
Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin ekibine sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. İzlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna son olarak usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon dahil oldu.
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Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon, Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı.
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Ekranlara en son Bir Litre Gözyaşı ve Masum dizileriyle gelen 65 yaşındaki usta oyuncu Nur Sürer, Çukur'un yeni sezonunda Fadik karakterini canlandıracak.
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Meral Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken, şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
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