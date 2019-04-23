Çukur'a sezon finaline sayılı günler kala bomba transfer! Ortalık karışacak
Show TV'de yayın hayatına devam eden ve Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan Çukur dizisine sezon finali öncesi bomba bir transfer gerçekleştirildi.
Önceki akşam yayınlanan 62. bölümüyle izleyenlerini soluksuz bırakan Çukur dizisinde sezon finali öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz bölümlerde dizinin kilit isimlerinden Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in kadrodan ayrılmalarından sonra, Çukur'a yeni bir ismin dahil olduğu öğrenildi.
27 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizinin kadrosuna Feridun Bozdeveci katıldı. Daha önce "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi sevilen projelerde rol alan Bozdeveci, "Çukur"da Süleyman karakterini canlandıracak.
Feridun Bozdeveci kimdir?
Bozdeveci, 23 Haziran 1985 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Genç oyuncu, lise eğitimine kadar olan hayatını Denizli'de geçirdi. Liseden mezun olduktan sonra ailesinin işlerine yardımcı olmakla ilgilenen Feridun Bozdeveci, üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti.
Hem bilgisayar mühendisliği bölümü üzerine, hemde oyunculuk üzerine eğitimler aldı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Dialog Anlatım İletişim Kursu'nda aldığı oyunculuk, diksiyon eğitimleri sonrasında ilk başlarda tiyatro oyunlarında yer aldı.