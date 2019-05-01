Çukur'a fenomen diziden bomba transfer Azer kim?
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a sürpriz bir transfer! Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisindeki Cio rolüyle yanınan Cihangir Ceyhan, Çukur dizisine transfer oldu.
Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 27 Mayıs Pazartesi akşamı yine görkemli bir yardım gecesiyle sezon finali yapacak olan sevilen dizi transfer izleyicileri heyecanlandırdı. Peki Çukur'a transfer olan Azer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Youtube'de yayınlanan internet dizisi Sıfır Bir Adana'daki Cio karakteri ile birçok izleyicinin sevgisini kazanan Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...
Usta kalem Gökhan Horzum'un yazdığı dizide sezon tatili öncesi heyecan tavan yapıyor.
Yeni karakterlerin renk kattığı projenin ekibine son olarak Cihangir Ceyhan da katılacak.
'Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhan'ın Çukur'da hangi karakteri canlandıracağı merak konusu olmuştu.