Çukur'a fenomen diziden bomba transfer Azer kim?

Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 27 Mayıs Pazartesi akşamı yine görkemli bir yardım gecesiyle sezon finali yapacak olan sevilen dizi transfer izleyicileri heyecanlandırdı. Peki Çukur'a transfer olan Azer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Youtube'de yayınlanan internet dizisi Sıfır Bir Adana'daki Cio karakteri ile birçok izleyicinin sevgisini kazanan Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...