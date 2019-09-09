Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi

Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını isteyen Yücel'in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı. Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri ise izleyenleri şoke etti.