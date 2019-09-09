Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi
Reyting rekortmeni dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayımlanırken Damla Sönmez ilk kez görüldü.
Show Tv'de ekranlara gelen, her hafta reyting rekorları kıran dizi Çukur'un yeni bölüm tarihi gelen fragman ile belli oldu. Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un 3. sezonu 16 Eylül Pazartesi başlıyor. Çukur dizisinin çarpıcı sezon finalinin ardından yayınlanan yeni fragmanda bazı sorular cevabını buldu.
Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris'in canını isteyen Yücel'in baba-oğlu karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakileri soluksuz bırakmıştı. Yayınlanan üçüncü sezon ilk tanıtımında Cumali'nin "İdris Koçovalı ölmüş, siz niye yaşıyorsunuz?" sözleri ise izleyenleri şoke etti.
İdris'in kollarına yığıldığı Yamaç'ın deliye döndüğü ve ağzından "Sen babanı öldürmek zorunda kaldın mı hiç?" sözlerinin döküldüğü nefesleri kesen tanıtımda İdris'in eşyalarını kapının önünde bulan Sultan ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Diziye yeni sezonda dahil olan oyuncu Damla Sönmez de yen, fragmanda ilk kez görüldü. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.