Çukur'a damga vuran Neslican Tay detayı! O sahne sosyal medyayı salladı

Farkındalık yaratıyor: Twitter'da TT'ye giren Çukur, yarattığı farkındalıklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Kimileri, 'Yine çok güzel bir farkındalık yarattınız, tebrikler', 'Bu ayrıntı için teşekkürler' ve 'Ne hoş, ne ince bir düşüncedir yine bu' gibi yorumlar yaptı.