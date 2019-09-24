Çukur'a damga vuran Neslican Tay detayı! O sahne sosyal medyayı salladı
Yeni sezonun ikinci bölümüyle önceki akşam Show TV'de ekrana gelen Çukur'da, geçtiğimiz gün kanser savaşına yenik düşerek hayatını kaybeden Neslican Tay anıldı.
Ekranlara dönüş yaparak reytinglerdeki ilk sıraya yeniden yerleşen Çukur, 23 Eylül akşamı yayınlayan yeni bölümüyle sevenlerini ekrana kilitledi. Heyecanın bir an bile düşmediği bölümde, Neslican Tay da unutulmadı.
Çukur'un akşam yayınlanan bölümünde boş bir duvara "Gerçek zaferler asla pes etmeyenlerindir. Neslican Tay Çukur'a umut oldun, seni asla unutmayacağız" yazıldı. O sahne, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.
Farkındalık yaratıyor: Twitter'da TT'ye giren Çukur, yarattığı farkındalıklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Kimileri, 'Yine çok güzel bir farkındalık yarattınız, tebrikler', 'Bu ayrıntı için teşekkürler' ve 'Ne hoş, ne ince bir düşüncedir yine bu' gibi yorumlar yaptı.
Neslican Tay: Tümörden sol bacağını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay, geçtiğimiz hafta dördüncü kez yakalandığı kanserden dolayı tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetmişti.