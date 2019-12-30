Çukur'a bomba transfer! Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler geliyor
Çukur'a transfer olan Behzat Ç. dizisindeki Ercüment karakterini canlandıran Nejat İşler, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Nejat İşler, Çukur'da Yamaç'ın azılı düşmanı rolünde yer alacak.
Efsane dizi Behzat Ç.'de psikopat bir iş adamı ve suç örgütü liderini canlandıran başarılı oyuncu Nejat İşler, reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da seyirci karşısına çıkacak.
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6 yıl sonra tekrar ekrana gelen Behzat Ç.'nin yeni sezonda olup olmayacağı tartışılırken çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti.
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Berkay Ateş'in Çukur'a dönmesinin ardından da İşler de diziye dahil oldu!
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Dizinin en sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer'i canlandıran fenomen oyuncu Nejat İşler, Çukur oyuncuları arasına katıldı.
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