Çukur'a bomba bir transfer daha! İşte yeni oyuncu ve rolü
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur her Pazartesi ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosun yepyeni bir usta oyuncu dahil olacak.
Show TV'nin seyircileri ekranları başına kilitleyen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha geliyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği ve 125. bölümde ekrana veda edecek dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılacak katılıyor.
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Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı "Çukur"da "Namık" rolüne hayat verecek olan başarılı tiyatrocu Yıldırım Şimşek, dengeleri değiştirecek.
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Daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine dahil oldu.
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Yıldırım Şimşek: Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
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