Çukur'a 5 bomba transfer İşte siyah yüzüklü adam ve Akın Koçovalı
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un geçtiğimiz bölümlerinde 3 başrol oyuncusu senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Çukur'a dahil olacak yeni isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un geçtiğimiz bölümlerinde 3 başrol oyuncusu senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Çukur'a dahil olacak yeni isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'dan, son haftalarda üç önemli oyuncu ayrıldı. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in veda ettiği Çukur'a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu.
Bilal Özcan'ın haberine göre, son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur'a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Kobal'ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi
Sinem Kobal'ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan'ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.