Çukur'a 5 bomba transfer İşte siyah yüzüklü adam ve Akın Koçovalı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'dan, son haftalarda üç önemli oyuncu ayrıldı. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in veda ettiği Çukur'a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu.