Çukur yıldızı Rıza Kocaoğlu ile Arka Sokaklar yıldızı Yüsra Geyik'in fotoğrafları olay!
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu'yla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlamıştı fakat yeni fotoğraf da bu yalanlamayı yalanlar cinsten...
Çukur dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, yine aynı dizide oynayan Hazal Subaşı ile aşk yaşamaya başlamış, ikilinin mutluluğu pek de uzun sürmemişti. Ünlü çift, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Yüsra Geyik sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu, şunları yazdı:
"Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun."
Aşk yaşadıkları iddia edilen Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in, birlikte olan yeni fotoğrafları çıktı.