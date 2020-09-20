Çukur yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'in esi Cansu Tosun suda doğurmuş
Çukur'un Vartosulu Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Cansu Tosun geçtiğimiz günlerde oğulları Marsel'e kavuşmuşlardı. Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı fotoğraflar ifşa olurken, Erkan Koçak oğlunu görür görmez ağlamaya başlamış...
14 Temmuz’da oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı.
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Cansu Tosun oğlu Marsel’i 14 Temmuz’da dünyaya getirmişti. Doktoru Yusuf Olgaç’ın yaptığı paylaşımla doğumun suda gerçekleştiği ortaya çıktı.
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Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:
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"Doğum için Hollanda’yı seçmişlerdi. Salgın, sınırları kapatınca kavuşma anı için yeni plan yaptılar. Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da gelmek bilmedi."
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