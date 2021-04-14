Çukur Yasak Elma Survivor Sefirin Kızı Maraşlı çakıldı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldi. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olduğu Maraşlı'nın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.