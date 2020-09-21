Çukur Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi! Rekora imza attı
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Çukur, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
Çukur, dört sezon boyunca gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam ediyor. Sevilen dizi hem hikayesiyle hem de imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir izleyici kitlesi kazandı.
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Çukur, pazartesi akşamları reytinglerin değişmez lideri olarak her hafta yerini alıyor.
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Sürpriz karakterlerin katılımıyla 4. sezonda da konuşulmaya devam eden ‘Çukur’ her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor.
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Yayın günleri Twitter ve Youtube'da trendlerde en çok konuşulan dizi olmayı başarıyor.
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