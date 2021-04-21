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Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

19 Nisan 2021'in reyting sonuçları Kağıt Ev, Survivor, Maraşlı, Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı. Çukur ise haftalar sonra herkesi şaşırttı.

Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı aldığı Maraşlı'nın son bölümü reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı. 

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Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İddia dizi reytinglerde güçlü rakipleri karşısında hüsrana uğradı. 

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Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşırdığı Çukur'un son bölümüyle reytinglerde herkesi şaşırttı. 

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Çukur şaşırttı Yasak Elma Survivor Kağıt Ev Maraşlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst ettiği Yasak Elma son bölümüyle zirve yarışına rakiplerini zorlamaya devam etti. 

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