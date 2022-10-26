Çukur geri dönüyor iddiaları fos çıktı! Sosyal medyayı sallamıştı: Asıl gerçeği açıkladı
SHOW TV'de yayınladığı 4 sezonda reyting rekorlarını alt üst ederek fenomen haline gelen dizi Çukur ile ilgili geçtiğimiz hafta çok çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Dijital platformda ekrana döneceği ve oyuncu kadrosunun aynı olacağı konuşulmaya başlayınca dizinin hayranları oldukça heyecanlanmıştı. Çukur'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini Ay Yapım'ın patronuna soran gazeteci Sina Koloğlu asıl gerçeği açıkladı.
Televizyon ekranlarının uzun soluklu diziler arasında yerini alan ve adeta işlediği konular, oyuncuların canlandırdığı karakterlerle fenomen haline gelen Çukur dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Çukur dizisi Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erhan Kolçak Köstendil gibi isimlerin canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı.
2017-2021 yılları arasında pazartesi geceleri milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Çukur dizisi olay olan bir finalle ekrana veda ederken dizi ile ilgili ortaya atılan iddia ise hayranlarını heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz hafta Ay Yapım imzalı proje için dijital platformlar ile görüşülmeye başlandığı gelen haberler arasındaydı. 4 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden Çukur tekrar hayranları ile buluşacağı iddiaları çok konuşulmuştu.