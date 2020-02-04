Çukur dizisinin Yücel'i Tansu Biçer diziye veda etti son bölümde bakın neler oldu
Fenomen dizi Çukur Show TV'de ekrana gelen 86. son bölümüyle bir vedaya imza attı. Yücel rolünü canlandıran Tansu Biçer, diziden ayrıldı.
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur 3 Şubat Pazartesi akşamı 86. bölümüyle ekrana geldi.
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Çukur son bölümde, Mahsun'u Çağatay'ın elinden kurtaran Yamaç ve Vartolu, Yücel'in evine gitti. Vartolu'yu dışarıda bırakan Yamaç bu sefer işi kesin bitireceğini söyledi.
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Yamaç, daha önce öldürmediği Yücel'i bu defa kurşun yağmuruna tuttu. Yücel'in ölmeme ihtimalini göz önüne alan Yamaç bu defa mezarını kazdığı Yücel'i kendi elleriyle toprağa gömdü.
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Çukur'da Yücel rolünü canlandıran başarılı oyuncu Tansu Biçer de diziye veda etti.
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