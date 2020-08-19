Çukur dizisinin yıldızı Çağrı Atakan'la Eda Taşpınar aşk yaşıyor itiraf etti
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin Remzi'si Çağrı Atakan ile aşk yaşadığını itiraf etti, Taşpınar, 1.5 aylık ilişkilerini anlattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı tatili yapamayan Eda Taşpınar, çok sevdiği Yunanistan'a gidemeyince rotayı Çeşme ve Bodrum'a çeviren ünlü isimlerden oldu. Taşpınar, tatili esnasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette aşk hayatından da bahsetti.
Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Eda Taşpınar, ‘Çukur’ dizisinde Remzi karakterini oynayan Çağrı Atakan ile sürpriz bir birlikteliğe adım attı.
Gözlerden uzak aşk yaşayan Eda Taşpınar ve Atakan çifti, mutluluklarına da nazar değmesinden korkuyor. Bu sene pandemi nedeniyle her sene gittiği Mikonos yerine Çeşme’de güneşin keyfini çıkaran sosyetik isim, yakın arkadaş çevresiyle de Atakan’ı tanıştırdı.
İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, ''1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda…'' dedi. Taşpınar ünlü oyuncuyla Alaçatı'da tanıştığını da itiraf etti.