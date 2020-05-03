Çukur dizisinin iki yıldızının karantina aşkı ifşa oldu! Aliço ve Nehir fena yakalandı
Çukur dizisinin 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu aradığı aşkı bu sezon kadroya dahil olan 'Nehir' karakterini canlandıran Hazal Subaşı'nda buldu. İkilinin karantina günlerini aynı evde geçirdiklerini ifşa eden ise Çukur dizisinin evden çekilen bölümündeki kısa bir an oldu.
Çukur dizisinin iki yıldızı aşk yaşamaya başladı. Taze aşıklar koronavirüs kantinasını da birlikte geçiriyorlar. İkilinin karantina gönlerini aynı evde geçirdiklerini ifşa eden ise Çukur'un evden çekilen bölümünde Hazal Subaşı ekranda iken önünden Rıza Kocaoğlu'nun geçmesi oldu. Kocaoğlu ile Hazal Subaşı arasında 18 yaş fark var. Kocaoğlu 40, Hazal Subaşı ise 22 yaşında...
Çukur dizisinin sevilen oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz aylarda Cihangir’de görüntülenmiş ve birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.
Basın mensuplarından uzakta bir hayat yaşasa da, dizinin hayranları tarafından sıkı takibe alındılar. Hayranlar, iki ismin karantinayı birlikte geçirdiğini ortaya çıkardı.
Çukur’un evden çekilen bölümlerinde Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'nın önünden geçti ve bu görüntü izleyicilerin gözünden kaçmadı.