Çukur dizisinin iki yıldızının karantina aşkı ifşa oldu! Aliço ve Nehir fena yakalandı

Çukur dizisinin iki yıldızı aşk yaşamaya başladı. Taze aşıklar koronavirüs kantinasını da birlikte geçiriyorlar. İkilinin karantina gönlerini aynı evde geçirdiklerini ifşa eden ise Çukur'un evden çekilen bölümünde Hazal Subaşı ekranda iken önünden Rıza Kocaoğlu'nun geçmesi oldu. Kocaoğlu ile Hazal Subaşı arasında 18 yaş fark var. Kocaoğlu 40, Hazal Subaşı ise 22 yaşında...