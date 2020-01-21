Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memili evlendi eşi bakın kim çıktı!
Show TV'nin fenomen olan dizisi Çukur'da Cumali karakterine hayat veren Necip Memili uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile evlendi. Peki Necip Memili'nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
Çukur dizisi Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Pazartesi akşamlarının açık ara zirvedeki fenomen dizisi senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de olay oldu. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili'den mutlu haber geldi. Memili uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Didem Dayıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.
İnstagram hesabında sık sık Didem Dayıcıoğlu ile aşk pozlarını paylaşan Necip Memili, nikahtan ilk kareleri bir ömre bedel notuyla takipçileri ile paylaştı.
518 bin takipçisi olan Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin nikah pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Didem Dayıcıoğlu ile Necip Memili'nin çok yakıştırdı ve bir mutluluk diledi.
Necip Memili'nin en çok beğeni alan paylaşımı nikah pozları oldu. Sade,zarif ve şık bir gelinlik tercih eden Didem Dayıcıoğlu'nun bu seçimi ile tam not aldı.