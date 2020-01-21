Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memili evlendi eşi bakın kim çıktı!

Çukur dizisi Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden birisi. Pazartesi akşamlarının açık ara zirvedeki fenomen dizisi senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de olay oldu. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Cumali'ye hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili'den mutlu haber geldi. Memili uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Didem Dayıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.