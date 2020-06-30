Çukur dizisinin aşıkları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan ilginç sezon açılışı
Show TV Çukur dizisinde oynayan aşıkları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün bir detoks merkezinde görüntülendi.
Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ile "Nehir" karakterine hayat veren Hazal Subaşı dizi setinde tanıştıktan bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, bu aşklarını el ele objektiflere poz vererek herkese göstermişti.
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Çukur'un aşıkları yaz sezonunu da beraber açtı. Önce Marmaris'e giden çift, ardından soluğu Bodrum-Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde aldı.
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Daha sonra plaja dönen çiftten Hazal Subaşı, havuzun kenarında beline ve bacaklarına güneş kremi sürdü.
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Habertürk'ün haberine göre, bir süredir aşk yaşayan çiftin üç gün daha detoksa devam edeceği öğrenildi.
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