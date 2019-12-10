Çukur dizisine iki bomba isim transfer oluyor! Kadın cinayetleri mesajları gündem oldu

Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Almanya Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor. Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.