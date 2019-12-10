Çukur dizisine iki bomba isim transfer oluyor! Kadın cinayetleri mesajları gündem oldu
Reytinglerde üst sıraları kaptırmayan Çukur dizisine iki ünlü isim transfer oluyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde de kadın cinayetlerine dikkat çekildi.
Show TV'de reyting rekorları kıran Çukur dizisine iki ünlü oyuncu kadroya dahil olmaya hazırlanıyor. Çukur'da en son Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın ölmesiyle beraber diziye iki karakter aynı anda dahil olacak.
Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Almanya Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor. Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.
Dizinin Almanya çekimlerinde iki yeni oyuncu birden kadroya dahil oluyor. Nazmi Kırık, Yunus karakteriyle Vartolu ile yakınlaşırken, Nazmi Kırık'ın Almanya'da gerçekleşecek çekimlerin ardından Vartolu ile birlikte Türkiye'ye dönerek ailenin içine katılacağı gelen bilgiler arasında.
Pazartesi günü yayınlanan Çukur'da sosyal mesajlar gündeme oturdu. Çukur dizisinde son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi.