Çukur dizisinden Ercan Kesal bakın neden ayrılmış kendisi anlattı

Uzun yıllar oyunculuk sektöründe yer alan Kesal, Öğrencilere yıllardır tecrübe ettiği konulardan bahsetti. Kesal, "Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" dedi.