Çukur dizisinden Ercan Kesal bakın neden ayrılmış kendisi anlattı
Show Tv ekranlarının sevilen dizi Çukur'un usta oyuncusu Erdal Kesal, diziden neden ayrıldığına dair açıklamalar yaptı.
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da İdris Koçovalı rolüyle herkesin beğenisini kazanan usta oyuncu Erdal Kesal, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisinin kadrosunda ayrılan Kesal, bu ayrılığın nedenini de anlattı.
Uzun yıllar oyunculuk sektöründe yer alan Kesal, Öğrencilere yıllardır tecrübe ettiği konulardan bahsetti. Kesal, "Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" dedi.
Dizilerin uzun sürelerinden şikayet eden Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili de şunları söyledi:
- "Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı.''
- ''Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor."