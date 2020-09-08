Çukur dizisinde koronavirüs çıktı ünlü oyuncu virüse yakalandı
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a koronavirüs girdi. Ekranların sevilen oyuncusu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kötü haberi hayranlarına duyurdu.
Show TV'de ekrana gelen reyting rekorları kıran Çukur dizisi koronavirüs salgını nedeniyle 3. sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. İlerleyen günlerde yeni sezona başlaması düşünülen diziyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
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Çukur'un başarılı oyuncularından birinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
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Türk dizi sektörünün son yıllardaki en başarılı genç isimleri arasında yer alan Çukur ve Netflix'in Aşk 102 dizisinde başrolünü oynayan oyuncu Kubilay Aka koronavirüse yakalandı.
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Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaştığı Alina Boz'un da testi pozitif çıktığı öğrenildi.
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