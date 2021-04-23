Çukur dizisinde finale doğru oyuncu kıyımı bomba isim Çukur'dan ayrılıyor
Çukur dizisi finale yaklaşırken diziden oyuncular bir bir ayrılıyor. Çukur'dan ayrılacak son isim belli oldu.
Birbirinden ünlü isimlerle beraber Show TV ekranlarında uzun bir süredir Çukur fırtınası estiren dizi için yolun sonu gözüktü. Final kararı alınan dizinin Mayıs sonu ekranlara veda etmesi bekleniyor. Bu günlerde ise yayımlanan her Çukur bölümünde en az bir oyuncu diziden ayrılıyor.
Resmen bir yaprak dökümünün yaşandığı Çukur dizisinde Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik, Amca Cumali'nin adamları tarafından öldürülerek Çukur'a veda edecek.
Dört yıldır aralıksız izleyenlerin karşısına çıkan Çukur dizisinin Emmi karakteri için ölüm emri verildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Çukur'dan atırlan ayrılanaydı...