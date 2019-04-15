Çukur dizisi 'Timsah Celil kim gerçek ismi ne

Cumali'yi kaçıran ve Oruç Reis'e bile korku salan Timsah hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

Geçtiğimiz bölümde Yamaç, hayatım dediği Sena'yı göz göre göre ölümünü izlemek zorunda kalmıştı. Bu durum karşında psikolojik olarak ciddi manada etkilenen Yamaç, bu olaydan sonra ne yaptığını bilmez bir halde etraf da dolandığını izlemiştik. Çukur dizisi Timsah karakterinin de gelmesi Yamaç'ın hesaplamadan yaptığı bir eylem sonucunda oldu.