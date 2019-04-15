Çukur dizisi 'Timsah Celil kim gerçek ismi ne
Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizi Çukur her pazartesi izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Çukur'dan ayrılan 3 önemli ismin yerine gelecek isimlerde merak konusu oldu. Diziye dahil olan 'Timsah Celil' ise merak Çukur hayranları tarafından aranmaya başlandı. Peki dizide Timsah^karakterini canlandıracak olan Ahmet Melih Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler
Cumali'yi kaçıran ve Oruç Reis'e bile korku salan Timsah hakkında tüm merak edilenler haberimizde.
Geçtiğimiz bölümde Yamaç, hayatım dediği Sena'yı göz göre göre ölümünü izlemek zorunda kalmıştı. Bu durum karşında psikolojik olarak ciddi manada etkilenen Yamaç, bu olaydan sonra ne yaptığını bilmez bir halde etraf da dolandığını izlemiştik. Çukur dizisi Timsah karakterinin de gelmesi Yamaç'ın hesaplamadan yaptığı bir eylem sonucunda oldu.
Sedat'ın başına gelenleri haber alan Timsah lakaplı psikopat ise bunu Yamaç'a ödetmek için gelecek. Kendi sorumluluğunda olan Sedat'ı gözünü kırpmadan öldürdüğünü duyan Timsah, aynı duyguyu bende yaşatacağım deyip Cumali'yi kaçırdı. Peki Cumali ölecek mi? . Şimdi Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren oyuncu ve hakkında merak edilen bilgileri paylaşmak istiyorum.
Çukur Timsah'ın Gerçek İsmi, Yaşı, Nereli Ve Timsah hakkında merak edillen bilgiler
15 Nisan 2019 Pazartesi günü dizinin 28. bölümünde dizinin oyuncu kadrosuna Timsah lakaplı katili canlandıracak oyuncunun gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz'dır.
1 Ocak 1989 yılında hayata gözlerini açan oyuncu dil tarih coğrafya fakültesi tiyatro bölümü mezunudur. Oğlak burcu ve 30 yaşında olan Ahmet Melih Yılmaz ilk kez kamera karşısına 2010 yılında "Felaket" isimli kısa film sayesinde geçmiştir.