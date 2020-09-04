Çukur dizisi ne zaman başlayacak belli oldu işte yeni sezon yayın tarihi
Show TV'nin Çukur dizisi yeni transferlerin ardından yeni sezon tarihini belirledi. İşte Çukur dizisinin günü ve yayın saati...
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, koronavirüs salgını nedeniyle 3. sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Çukur aylar sonra yeni bölümüyle ekrana dönüyor.
110
Çukur'da Yamaç'ın yeni düşmanı olan Arık Böke Erdenet yaşayacağı mücadele şimdiden büyük merak uyandırdı. Arık Böke'nin babası olan Cengiz Erdenet karakteri ise dizideki dengeleri değiştirecek.
210
Çukur yeni bölüm fragmanında Cumali'nin "Babamı sen mi öldürdün?" sorusu üzerine Yamaç itirafta bulunuyor. Cumali'nin mahalledeki kahvehanede kardeşi Yamaç'ı vurduğu anlar herkesi şoke ediyor.
310
sezonuyla ekranda olacak olan Çukur'un 94. yeni bölümü 7 Eylül Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.
410