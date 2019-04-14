Çukur dizisi hakkında flaş karar! Apar topar erken final yapıyor

'Geri sayım başladı' başlıklı paylaşımla izleyicilerine duyuru yapan Çukur dizisi, Pazartesi yayınlanacak 61. bölümü de dahil 7. bölüm sonra sezon finali yapacağını duyurdu. Bu karar izleyicileri üzmeyerek aksine sevindirdi. Nedeni ise, Çukur'un bu sezon sezon finali değil de tamamen final yapacağı iddialarıydı.