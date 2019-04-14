Çukur dizisi hakkında flaş karar! Apar topar erken final yapıyor
Pazartesi günleri Show TV'de izleyicisiyle buluşan reyting rekortmeni Çukur dizisi hakkında resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 7 bölüm sonra erken final kararı alındığı bildirildi.
Son bölümleri nefes kesen Çukur dizisinde heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Önce Çeto, ardından Mahsun ve Sena'nın ölümü izleyicilere büyük bir şok yaşatırken, Çukur'un resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla 7 bölüm sonra final kararı alındığı açıklandı.
'Geri sayım başladı' başlıklı paylaşımla izleyicilerine duyuru yapan Çukur dizisi, Pazartesi yayınlanacak 61. bölümü de dahil 7. bölüm sonra sezon finali yapacağını duyurdu. Bu karar izleyicileri üzmeyerek aksine sevindirdi. Nedeni ise, Çukur'un bu sezon sezon finali değil de tamamen final yapacağı iddialarıydı.
Peki Çukur'un heyecan dolu son bölümünde ne olmuştu? Yamaç ve Selim, Sena’yı bulmak için zamanla yarışıyor. Yüzüklü’nün, Sena’yla karşı karşıya gelmesi ve beklenmedik planını uygulaması, dengeleri sonsuza kadar değiştirir.
Koçovalıların arkasından iş çevirerek değerli taşların Sedatların eline geçmesini sağlayan Uluç, Koçovalıları zor duruma düşüren bir hamlede bulunur. İdris ve Meliha’nın geçmişinden gelen bir sır ise Yüzüklü’yle ilgili bazı ipuçlarını gün yüzüne çıkarır.