Çukur dizisi belgesel oluyor Aras Bulut İynemli duyurdu!

Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikayede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkes ‘Böyle ekip, böyle hikaye nasip olmaz’ diye var olduk içinde… O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim… Gökhan Horzum…