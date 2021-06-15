Çukur dizisi belgesel oluyor Aras Bulut İynemli duyurdu!
Show Tv Çukur dizisi final yaptı, hayranları üzüldü ancak güzel haberi dizideki Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli duyurdu! ynemli'nin yaptığı açıklamaya göre Çukur dizisi belgesel oluyor!
2017 yılında yayın hayatına başlayan Çukur 7 Haziran akşamı Show TV ekranlarında son kez seyircisinin karşısına çıktı.Geçen hafta final yapan Çukur dizisi, pek çok ilki ve unutulmaz sahneleriyle Türk dizi tarihinin en iyileri arasında yerini aldı. Ay Yapım imzalı dizi sona erdi ancak etkisi hala sürüyor.
Son olarak Aras Bulut İynemli'den dizinin bitmesine üzülen hayranları çok sevindirecek bir haber geldi. Twitter dün akşam hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında sadece bir kelime olarak ipucu veren İynemli, Çukur'un belgesel olacağını duyurdu. İşte o açıklama:
“Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim, veda etmek zor geldi. Çukur… Dört koca yıl… Her hafta… Güzel, değerli ve uzun yol. Yol önemlidir insan hayatında. Her zaman hikayelerin gücüne inandım.
Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikayede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkes ‘Böyle ekip, böyle hikaye nasip olmaz’ diye var olduk içinde… O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim… Gökhan Horzum…